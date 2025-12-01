Preço de BOMET hoje

O preço ao vivo de BOMET (BOMET) hoje é $ 0.0003101, com uma variação de 5.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOMET para USD é de $ 0.0003101 por BOMET.

BOMET ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 186,176, com um fornecimento em circulação de 600.00M BOMET. Nas últimas 24 horas, BOMET foi negociado entre $ 0.00029861 (mínimo) e $ 0.00033047 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00193848, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00024332.

No desempenho de curto prazo, BOMET movimentou-se +0.01% na última hora e -1.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BOMET (BOMET)

Capitalização de mercado $ 186.18K$ 186.18K $ 186.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 186.18K$ 186.18K $ 186.18K Fornecimento Circulante 600.00M 600.00M 600.00M Fornecimento total 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

