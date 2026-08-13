Qual é o preço em tempo real de BOLD hoje?

O preço atual de BOLD está em R$5.01081587874958737000, com uma variação de -0.03% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para BOLD?

BOLD foi negociado entre R$5.01001393729838577000 e R$5.01714620408001000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade BOLD está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica BOLD está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que BOLD está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para BOLD?

Com uma capitalização de mercado de R$150859346.24976873825000, BOLD ocupa a posição #621, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial BOLD tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como BOLD se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$5.07729181292013000, enquanto o ATL é de R$4.92663207490969941000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de BOLD?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (30685654.42255163 tokens), o desempenho da categoria dentro de Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.