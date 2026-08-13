Preço de BINDER hoje

O preço ao vivo de BINDER (BINDER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINDER para USD é de $ 0 por BINDER.

BINDER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 613,752, com um fornecimento em circulação de 1000.00M BINDER. Nas últimas 24 horas, BINDER foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00617677, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BINDER movimentou-se -- na última hora e +3.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.46.

Informações de mercado de BINDER (BINDER)

Capitalização de mercado $ 613.75K$ 613.75K $ 613.75K Volume (24h) $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 613.75K$ 613.75K $ 613.75K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

A capitalização de mercado atual de BINDER é $ 613.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.46. A oferta em circulação de BINDER é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997209.409216. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 613.75K.