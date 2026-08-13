Preço de Basilisk hoje

O preço ao vivo de Basilisk (BSX) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSX para USD é de $ 0 por BSX.

Basilisk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 251,239, com um fornecimento em circulação de 23.57B BSX. Nas últimas 24 horas, BSX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BSX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Basilisk (BSX)

Capitalização de mercado $ 251.24K$ 251.24K $ 251.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 522.24K$ 522.24K $ 522.24K Fornecimento Circulante 23.57B 23.57B 23.57B Fornecimento total 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0

A capitalização de mercado atual de Basilisk é $ 251.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BSX é 23.57B, com um fornecimento total de 48999974274.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 522.24K.