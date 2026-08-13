Qual é o preço atual de Based Hoppy?

Based Hoppy está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como HOPPY se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de --% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se HOPPY está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Based Hoppy está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Base Ecosystem?

No segmento Meme,Base Ecosystem, HOPPY demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Based Hoppy hoje?

A capitalização de mercado de R$83316.1533110285289000 coloca HOPPY no ranking #9161, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente HOPPY está sendo negociado?

Based Hoppy gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de HOPPY?

Com 963094227.9446841 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.