Preço de BarnBridge hoje

O preço ao vivo de BarnBridge (BOND) hoje é $ 0,03616699, com uma variação de 1,06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOND para USD é de $ 0,03616699 por BOND.

BarnBridge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 361 665, com um fornecimento em circulação de 10,00M BOND. Nas últimas 24 horas, BOND foi negociado entre $ 0,03616012 (mínimo) e $ 0,03656348 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 185,69, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,01202086.

No desempenho de curto prazo, BOND movimentou-se -- na última hora e +17,90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 105,59.

Informações de mercado de BarnBridge (BOND)

Capitalização de mercado $ 361,67K$ 361,67K $ 361,67K Volume (24h) $ 105,59$ 105,59 $ 105,59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 361,67K$ 361,67K $ 361,67K Fornecimento Circulante 10,00M 10,00M 10,00M Fornecimento total 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

A capitalização de mercado atual de BarnBridge é $ 361,67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 105,59. A oferta em circulação de BOND é 10,00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 361,67K.