Informações de preço de bapcat (BAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.84% Alteração de Preço (1D) -2.37% Variação de Preço (7d) -17.24% Variação de Preço (7d) -17.24%

O preço em tempo real de bapcat (BAP) é --. Nas últimas 24 horas, BAP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAP é $ 0.01325672, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAP variou +1.84% na última hora, -2.37% nas últimas 24 horas e -17.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de bapcat (BAP)

Capitalização de mercado $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Fornecimento Circulante 419.91M 419.91M 419.91M Fornecimento total 419,910,331.261095 419,910,331.261095 419,910,331.261095

A capitalização de mercado atual de bapcat é $ 56.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAP é 419.91M, com um fornecimento total de 419910331.261095. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.11K.