Informações de preço de Avo (AVO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01356557 $ 0.01356557 $ 0.01356557 Mínimo 24h $ 0.01839961 $ 0.01839961 $ 0.01839961 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01356557$ 0.01356557 $ 0.01356557 Máximo 24h $ 0.01839961$ 0.01839961 $ 0.01839961 Máximo histórico $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.69% Alteração de Preço (1D) +29.24% Variação de Preço (7d) -11.32% Variação de Preço (7d) -11.32%

O preço em tempo real de Avo (AVO) é $0.01830646. Nas últimas 24 horas, AVO foi negociado entre a mínima de $ 0.01356557 e a máxima de $ 0.01839961, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVO é $ 0.02710749, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVO variou +1.69% na última hora, +29.24% nas últimas 24 horas e -11.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Avo (AVO)

Capitalização de mercado $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,969,534.6912707 999,969,534.6912707 999,969,534.6912707

A capitalização de mercado atual de Avo é $ 18.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AVO é 999.97M, com um fornecimento total de 999969534.6912707. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.12M.