Preço de APX hoje

O preço ao vivo de APX (APX) hoje é $ 0.273559, com uma variação de 2.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APX para USD é de $ 0.273559 por APX.

APX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,251,179, com um fornecimento em circulação de 37.47M APX. Nas últimas 24 horas, APX foi negociado entre $ 0.264727 (mínimo) e $ 0.27496 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.42, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007159.

No desempenho de curto prazo, APX movimentou-se +0.59% na última hora e -1.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de APX (APX)

Capitalização de mercado $ 10.25M$ 10.25M $ 10.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09B$ 1.09B $ 1.09B Fornecimento Circulante 37.47M 37.47M 37.47M Fornecimento total 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

A capitalização de mercado atual de APX é $ 10.25M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APX é 37.47M, com um fornecimento total de 3975255603.427746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09B.