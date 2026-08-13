Preço de apM hoje

O preço ao vivo de apM (APM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APM para USD é de $ 0 por APM.

apM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,856, com um fornecimento em circulação de 361.88M APM. Nas últimas 24 horas, APM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.066, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, APM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de apM (APM)

Capitalização de mercado $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K Fornecimento Circulante 361.88M 361.88M 361.88M Fornecimento total 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

A capitalização de mercado atual de apM é $ 76.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APM é 361.88M, com um fornecimento total de 1812500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 142.92K.