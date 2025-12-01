Preço de Andromeda hoje

O preço ao vivo de Andromeda (ANDR) hoje é $ 0.00083196, com uma variação de 2.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANDR para USD é de $ 0.00083196 por ANDR.

Andromeda ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 196,101, com um fornecimento em circulação de 235.71M ANDR. Nas últimas 24 horas, ANDR foi negociado entre $ 0.00079256 (mínimo) e $ 0.0008709 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.85, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00050465.

No desempenho de curto prazo, ANDR movimentou-se -1.77% na última hora e -11.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Andromeda (ANDR)

Capitalização de mercado $ 196.10K$ 196.10K $ 196.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 831.97K$ 831.97K $ 831.97K Fornecimento Circulante 235.71M 235.71M 235.71M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Andromeda é $ 196.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDR é 235.71M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 831.97K.