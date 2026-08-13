Qual é o preço atual de Allbridge Zero?

Allbridge Zero está sendo negociado a R$0.27127716308229969000, o que representa uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como ABR0 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 0.00% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se ABR0 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Allbridge Zero está se saindo em comparação com tokens da categoria BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem?

No segmento BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem, ABR0 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Allbridge Zero hoje?

A capitalização de mercado de R$5544288.10710139653000 coloca ABR0 no ranking #2762, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.27123706520700345000 e R$0.27137740777054029000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente ABR0 está sendo negociado?

Allbridge Zero gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de ABR0?

Com 20437582.189979684 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.