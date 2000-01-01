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Principais tokens de Aurora Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Aurora Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004934
+0.45%
-4.02%
+1.25%
$ 272.65M
$ 3.02B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999854
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.09M
$ 1.90M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,881.43
+0.73%
-0.00%
-0.75%
$ 34.80M
$ 223.00K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.65
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.59M
$ 6.69M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005006
+0.52%
-2.54%
+0.50%
$ 28.01M
$ 30.83M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3007
-0.30%
-1.89%
-3.73%
$ 26.61M
$ 206.87K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0.02278
-0.05%
-0.49%
+9.98%
$ 22.15M
$ 11.78M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.300335
+0.37%
-0.01%
-4.69%
$ 16.12M
$ 136.31K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.986586
+0.01%
-0.00%
-1.06%
$ 11.70M
$ 9.83K
12
$ 0.01503
+0.07%
-0.33%
-6.58%
$ 10.72M
$ 3.56M
13
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00320942
0.00%
--
-1.87%
$ 3.21M
$ 1.44
14
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054123
0.00%
--
-4.04%
$ 1.11M
$ 3.06
15
UWON
UWON
UWON
$ 0.058651
0.00%
-0.00%
-3.20%
$ 586.49K
$ 10.72
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.86E-6
+0.35%
-0.50%
-1.04%
$ 285.54K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.573E-5
0.00%
+1.20%
-0.51%
$ 64.91K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01109405
0.00%
--
-1.60%
$ 22.33K
$ 5.55
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0.00019434
-0.36%
-0.00%
-0.75%
$ 19.25K
$ 44.67

Perguntas frequentes

O que são tokens de Aurora Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Aurora Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.85B.
Qual é o token de Aurora Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Aurora Ecosystem acompanhados na MEXC, PLY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Aurora Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Aurora Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Aurora Ecosystem incluem USDC, WBTC, LUNC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Aurora Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Aurora Ecosystem é de aproximadamente $82.85B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Aurora Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.