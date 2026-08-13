Preço de AIT Protocol hoje

O preço ao vivo de AIT Protocol (AIT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIT para USD é de $ 0 por AIT.

AIT Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 65,419, com um fornecimento em circulação de 296.27M AIT. Nas últimas 24 horas, AIT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 126.18.

Informações de mercado de AIT Protocol (AIT)

Capitalização de mercado $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Volume (24h) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Fornecimento Circulante 296.27M 296.27M 296.27M Fornecimento total 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

A capitalização de mercado atual de AIT Protocol é $ 65.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 126.18. A oferta em circulação de AIT é 296.27M, com um fornecimento total de 297593502.8253314. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.42K.