Preço de AIPad hoje

O preço ao vivo de AIPad (AIPAD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIPAD para USD é de $ 0 por AIPAD.

AIPad ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,857, com um fornecimento em circulação de 192.52M AIPAD. Nas últimas 24 horas, AIPAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.862302, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIPAD movimentou-se -0.13% na última hora e -83.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.03.

Informações de mercado de AIPad (AIPAD)

Capitalização de mercado $ 88.86K$ 88.86K $ 88.86K Volume (24h) $ 11.03$ 11.03 $ 11.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.07K$ 90.07K $ 90.07K Fornecimento Circulante 192.52M 192.52M 192.52M Fornecimento total 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

A capitalização de mercado atual de AIPad é $ 88.86K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.03. A oferta em circulação de AIPAD é 192.52M, com um fornecimento total de 199049334.2921128. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.07K.