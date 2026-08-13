Preço de XP8 hoje

O preço ao vivo de XP8 (XP8) hoje é R$ 0.00082, com uma variação de 2.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XP8 para BRL é de R$ 0.00082 por XP8.

XP8 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XP8. Nas últimas 24 horas, XP8 foi negociado entre R$ 0.0008 (mínimo) e R$ 0.00085 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XP8 movimentou-se 0.00% na última hora e +10.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 285.76.

Informações de mercado de XP8 (XP8)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 285.76R$ 285.76 R$ 285.76 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 22.30KR$ 22.30K R$ 22.30K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 27,196,758 27,196,758 27,196,758 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de XP8 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 285.76. A oferta em circulação de XP8 é --, com um fornecimento total de 27196758. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 22.30K.