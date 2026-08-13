Análise técnica de Wormhole (W) hoje A página de Análise de Wormhole fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de W, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wormhole abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Wormhole (W) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008099 -- -2.59% -14.93% -42.77%

Indicadores técnicos de Wormhole

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Wormhole em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 6 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00809 0.00809 R2 0.00809 0.00808 R1 0.00808 0.00808 PP 0.00808 0.00808 S1 0.00807 0.00807 S2 0.00807 0.00807 S3 0.00806 0.00807

Sinais de mercado Wormhole Volume líquido atual de ordens em aberto 0.23M $8.23 M $8.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.45 M Vendas ativas de 3 dias $0.47 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $1.33 M Vendas ativas de 7 dias $1.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Wormhole Entrada líquida Preço de WUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.06 M 0.01 2026-08-11 -$0.02 M 0.01 2026-08-10 -$0.07 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Wormhole (W) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wormhole. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h W / USDT $0.008099 $0.008099 $0.008099 -0.44% 21.09M (USDT) Negociar W / USDC $0.008095 $0.008095 $0.008095 -0.44% 6.52M (USDT) Negociar