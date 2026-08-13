Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Wormhole, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Wormhole, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre W

Informações sobre preços de W

O que é W

Whitepaper de W

Site oficial do W

Tokenomics de W

Previsão de preço de W

Histórico de preço de W

Guia de compra de W

Conversor de W para moeda Fiat

Spot W

Futuros USDT-M de W

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Wormhole (W) hoje

Análise técnica de Wormhole (W) hoje

A página de Análise de Wormhole fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de W, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wormhole abaixo.

Variação de preço de Wormhole (W)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008099---2.59%-14.93%-42.77%
Saiba mais sobre o preço de Wormhole

Indicadores técnicos de Wormhole

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Wormhole em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 6
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00809
0.00809
R2
0.00809
0.00808
R1
0.00808
0.00808
PP
0.00808
0.00808
S1
0.00807
0.00807
S2
0.00807
0.00807
S3
0.00806
0.00807

Sinais de mercado Wormhole

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.23M
$8.23 M
$8.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.47 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.33 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Wormhole

Entrada líquidaPreço de WUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.06 M0.01
2026-08-11-$0.02 M0.01
2026-08-10-$0.07 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Wormhole

Negocie Wormhole (W) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wormhole.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
W/USDT
$0.008099
$0.008099$0.008099
-0.44%
21.09M (USDT)
W/USDC
$0.008095
$0.008095$0.008095
-0.44%
6.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de W para USD

Montante

W
W
USD
USD

1 W = 0.008099 USD