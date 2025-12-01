Preço de VPEPE hoje

O preço ao vivo de VPEPE (VPEPE) hoje é $ 0.0181, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VPEPE para USD é de $ 0.0181 por VPEPE.

VPEPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VPEPE. Nas últimas 24 horas, VPEPE foi negociado entre $ 0.0174 (mínimo) e $ 0.0183 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VPEPE movimentou-se 0.00% na última hora e +14.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.20K.

Informações de mercado de VPEPE (VPEPE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.40M$ 72.40M $ 72.40M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de VPEPE é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.20K. A oferta em circulação de VPEPE é --, com um fornecimento total de 4000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.40M.