O que é o Trader?

O token Trader foi desenvolvido para permitir uma autoavaliação semiautomática. O processo de valorização do token ocorre da seguinte maneira: taxas de transação são cobradas sobre todos os movimentos do token. Essas taxas são, em sua maioria, utilizadas para comprar ativos, visando lucros de curto, médio e longo prazo, que serão reinvestidos no projeto.

O que torna o Trader único?

Uma parte dos lucros obtidos com os investimentos do projeto será usada para comprar o próprio token Trader, que será enviado para uma carteira de queima/destruição, tornando o token mais escasso.

Para que o Trader pode ser usado?

Para otimizar os lucros que o projeto pode oferecer aos investidores, recomenda-se uma abordagem de investimento de longo prazo, idealmente ao longo de um ciclo completo do mercado de criptoativos, que dura aproximadamente quatro anos.

Qual é o preço atual de Trader?

O preço em tempo real de Trader (TDE) é R$2.99017545563977734000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Trader está posicionado no mercado?

Trader ocupa atualmente a posição de número #3651 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$2810087.13285908751000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de TDE?

A oferta circulante de TDE é de 937897.387011728 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Trader?

Nas últimas 24 horas, Trader teve uma variação de preço entre R$2.87816263572688344000 (mínimo de 24 horas) e R$3.22165524013151052000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Trader está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Trader atingiu um máximo histórico de R$25.8336776780745000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$1.03945188105195411000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de TDE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Trader?

A movimentação atual do preço de 3.87% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.