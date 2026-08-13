Análise técnica de Tensor (TNSR) hoje A página de Análise de Tensor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TNSR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tensor abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tensor (TNSR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03181 -- +4.19% -0.41% -24.66%

Indicadores técnicos de Tensor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tensor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 2 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 1 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0318 0.03179 R2 0.03179 0.03179 R1 0.03179 0.03179 PP 0.03178 0.03178 S1 0.03178 0.03178 S2 0.03177 0.03178 S3 0.03177 0.03177

Sinais de mercado Tensor Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $4.81 M $5.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tensor Entrada líquida Preço de TNSRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.08 M 0.03 2026-08-10 -$0.05 M 0.03 2026-08-09 -$0.19 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Tensor (TNSR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tensor. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TNSR / USDT $0.03181 $0.03181 $0.03181 -0.86% 1.90M (USDT) Negociar TNSR / USDC $0.03179 $0.03179 $0.03179 -0.92% 1.71M (USDT) Negociar