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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tensor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tensor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Tensor (TNSR) hoje

Análise técnica de Tensor (TNSR) hoje

A página de Análise de Tensor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TNSR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tensor abaixo.

Variação de preço de Tensor (TNSR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03181--+4.19%-0.41%-24.66%
Saiba mais sobre o preço de Tensor

Indicadores técnicos de Tensor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tensor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 2
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 1Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0318
0.03179
R2
0.03179
0.03179
R1
0.03179
0.03179
PP
0.03178
0.03178
S1
0.03178
0.03178
S2
0.03177
0.03178
S3
0.03177
0.03177

Sinais de mercado Tensor

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$4.81 M
$5.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tensor

Entrada líquidaPreço de TNSRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.08 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09-$0.19 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Tensor

Negocie Tensor (TNSR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tensor.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TNSR/USDT
$0.03181
$0.03181$0.03181
-0.86%
1.90M (USDT)
TNSR/USDC
$0.03179
$0.03179$0.03179
-0.92%
1.71M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TNSR
TNSR
USD
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