O que é o Spice?

O Spice é uma memecoin vibrante lançada na Osmosis, dentro do ecossistema Cosmos, feita sob medida para a comunidade da Rede Akash. Abraçando a descentralização e a inovação impulsionada pela comunidade, o Spice adiciona sabor ao espaço cosmos ao apoiar a comunidade Akash.

O que torna o Spice único?

O Spice utiliza os recursos obtidos com as pools de LP do Spice para comprar e stakar Akash e usa as receitas de staking para recomprar e queimar Spice, criando um ciclo vicioso em torno da Akash e do Spice.

Qual é o preço atual de Spice?

O preço em tempo real de Spice (SPICE) é R$0.003318533967753621000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Spice está posicionado no mercado?

Spice ocupa atualmente a posição de número #6356 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$331853.39677536210000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de SPICE?

A oferta circulante de SPICE é de 100000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Spice?

Nas últimas 24 horas, Spice teve uma variação de preço entre R$0.0032867570377497576000 (mínimo de 24 horas) e R$0.003976627171145934000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Spice está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Spice atingiu um máximo histórico de R$0.1970956064075115369000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0009646854444548247000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de SPICE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Spice?

A movimentação atual do preço de -16.08% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Osmosis Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.