Preço de Smart Pocket hoje

O preço ao vivo de Smart Pocket (SP) hoje é $ 0.003926, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SP para USD é de $ 0.003926 por SP.

Smart Pocket ocupa atualmente a posição #1391 em capitalização de mercado, totalizando $ 4.09M, com um fornecimento em circulação de 1.04B SP. Nas últimas 24 horas, SP foi negociado entre $ 0.003805 (mínimo) e $ 0.004387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.023315600067172444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002919119255657682.

No desempenho de curto prazo, SP movimentou-se -0.94% na última hora e -39.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 163.57K.

Informações de mercado de Smart Pocket (SP)

Classificação No.1391 Capitalização de mercado $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volume (24h) $ 163.57K$ 163.57K $ 163.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 392.60M$ 392.60M $ 392.60M Fornecimento Circulante 1.04B 1.04B 1.04B Fornecimento máximo 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Taxa circulante 1.04% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Smart Pocket é $ 4.09M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 163.57K. A oferta em circulação de SP é 1.04B, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 392.60M.