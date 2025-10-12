O preço ao vivo de Sogni AI hoje é 0.004372 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOGNI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOGNI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Sogni AI hoje é 0.004372 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOGNI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOGNI facilmente na MEXC agora.

Logo de Sogni AI

Cotação Sogni AI (SOGNI)

Preço em tempo real de 1 SOGNI para USD

+3.79%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Sogni AI (SOGNI)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:57:23 (UTC+8)

Informações de preço de Sogni AI (SOGNI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.87%

+3.79%

+8.35%

+8.35%

O preço em tempo real de Sogni AI (SOGNI) é $ 0.004372. Nas últimas 24 horas, SOGNI foi negociado entre a mínima de $ 0.004103 e a máxima de $ 0.004416, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOGNI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOGNI variou +0.87% na última hora, +3.79% nas últimas 24 horas e +8.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sogni AI (SOGNI)

BASE

A capitalização de mercado atual de Sogni AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.62K. A oferta em circulação de SOGNI é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.72M.

Histórico de preços de Sogni AI (SOGNI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Sogni AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00015965+3.79%
30 dias$ -0.000686-13.57%
60 dias$ +0.001468+50.55%
90 dias$ +0.001354+44.86%
Variação de preço de Sogni AI hoje

Hoje, SOGNI registrou uma variação de $ +0.00015965 (+3.79%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Sogni AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000686 (-13.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Sogni AI

Expandindo a visualização para 60 dias, SOGNI teve uma variação de $ +0.001468 (+50.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Sogni AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.001354 (+44.86%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Sogni AI (SOGNI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Sogni AI.

O que é Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Sogni AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SOGNI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Sogni AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Sogni AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Sogni AI (em USD)

Quanto valerá Sogni AI (SOGNI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Sogni AI (SOGNI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Sogni AI.

Confira a previsão de preço de Sogni AI agora!

Tokenomics de Sogni AI (SOGNI)

Compreender a tokenomics de Sogni AI (SOGNI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SOGNI agora!

Como comprar Sogni AI (SOGNI)

Quer saber como comprar Sogni AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Sogni AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SOGNI para moedas locais

Recurso Sogni AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Sogni AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Sogni AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Sogni AI

Quanto vale hoje o Sogni AI (SOGNI)?
O preço ao vivo de SOGNI em USD é 0.004372 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SOGNI para USD?
O preço atual de SOGNI para USD é $ 0.004372. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Sogni AI?
A capitalização de mercado de SOGNI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SOGNI?
O fornecimento circulante de SOGNI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SOGNI?
SOGNI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SOGNI?
SOGNI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SOGNI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SOGNI é $ 62.62K USD.
SOGNI vai subir ainda este ano?
SOGNI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SOGNI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Sogni AI (SOGNI)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

