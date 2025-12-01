Preço de Shping hoje

O preço ao vivo de Shping (SHPING) hoje é $ 0.00292, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHPING para USD é de $ 0.00292 por SHPING.

Shping ocupa atualmente a posição #1220 em capitalização de mercado, totalizando $ 6.68M, com um fornecimento em circulação de 2.29B SHPING. Nas últimas 24 horas, SHPING foi negociado entre $ 0.00283 (mínimo) e $ 0.00304 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09883818226512335, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHPING movimentou-se +0.62% na última hora e +3.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 232.61K.

Informações de mercado de Shping (SHPING)

Classificação No.1220 Capitalização de mercado $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Volume (24h) $ 232.61K$ 232.61K $ 232.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.20M$ 29.20M $ 29.20M Fornecimento Circulante 2.29B 2.29B 2.29B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 22.86% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Shping é $ 6.68M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 232.61K. A oferta em circulação de SHPING é 2.29B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.20M.