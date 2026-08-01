Preço de Echelon hoje

O preço ao vivo de Echelon (ECHELON) hoje é R$ 0.06364, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ECHELON para BRL é de R$ 0.06364 por ECHELON.

Echelon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ECHELON. Nas últimas 24 horas, ECHELON foi negociado entre R$ 0.06068 (mínimo) e R$ 0.06699 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ECHELON movimentou-se -0.38% na última hora e -5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.20K.

Informações de mercado de Echelon (ECHELON)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 74.20KR$ 74.20K R$ 74.20K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 6.36MR$ 6.36M R$ 6.36M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública APTOS

A capitalização de mercado atual de Echelon é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.20K. A oferta em circulação de ECHELON é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.36M.