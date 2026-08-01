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O preço ao vivo de Echelon hoje é 0.06364 BRL. A capitalização de mercado de ECHELON é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ECHELON para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Echelon hoje é 0.06364 BRL. A capitalização de mercado de ECHELON é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ECHELON para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Echelon (ECHELON)

Preço em tempo real de 1 ECHELON para BRL

R$0.3301878
R$0.3301878R$0.3301878
+0.84%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Echelon (ECHELON)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:18:48 (UTC+8)

Preço de Echelon hoje

O preço ao vivo de Echelon (ECHELON) hoje é R$ 0.06364, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ECHELON para BRL é de R$ 0.06364 por ECHELON.

Echelon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ECHELON. Nas últimas 24 horas, ECHELON foi negociado entre R$ 0.06068 (mínimo) e R$ 0.06699 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ECHELON movimentou-se -0.38% na última hora e -5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 74.20K.

Informações de mercado de Echelon (ECHELON)

--
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R$ 74.20K
R$ 74.20KR$ 74.20K

R$ 6.36M
R$ 6.36MR$ 6.36M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

APTOS

A capitalização de mercado atual de Echelon é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 74.20K. A oferta em circulação de ECHELON é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 6.36M.

Histórico de preço de Echelon BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.06068
R$ 0.06068R$ 0.06068
Mínimo 24h
R$ 0.06699
R$ 0.06699R$ 0.06699
Máximo 24h

R$ 0.06068
R$ 0.06068R$ 0.06068

R$ 0.06699
R$ 0.06699R$ 0.06699

--
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--
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-0.38%

+0.84%

-5.02%

-5.02%

Histórico de preços de Echelon (ECHELON) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Echelon para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0027505+0.84%
30 diasR$ +0.00509+8.69%
60 diasR$ -0.00636-9.09%
90 diasR$ -0.05671-47.13%
Variação de preço de Echelon hoje

Hoje, ECHELON registrou uma variação de R$ +0.0027505 (+0.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Echelon

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00509 (+8.69%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Echelon

Expandindo a visualização para 60 dias, ECHELON teve uma variação de R$ -0.00636 (-9.09%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Echelon

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.05671 (-47.13%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Echelon (ECHELON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Echelon.

Análise para Echelon

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Echelon. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Echelon hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ECHELON: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】No período de 4 horas, o preço atual do ECHELON_USDT, em 0,1014, encontra-se abaixo do centro de 0,1069, posicionando-se na faixa mais fraca do sistema de pivô. Tanto o grupo MA quanto o grupo EMA registraram sinais de compra nas faixas 5 e 6, enquanto as médias móveis de curto prazo apresentam uma disposição ascendente. O preço está operando dentro da zona de amortecimento entre os níveis de suporte S1 (0,1051) e S2 (0,1024). 【Estado da Momentum】O grupo das médias móveis rápidas continua em estado de compra, enquanto o indicador MACD apresenta um padrão de cruzamento descendente, evidenciando uma divergência. O RSI encontra-se na faixa neutra, e a distribuição da força motriz mostra uma estratificação com direções opostas entre os indicadores rápidos e lentos. A combinação dos indicadores técnicos de curto prazo indica que as forças compradoras e vendedoras estão em fase de alternância. 【Níveis Chave】No lado superior, o nível de resistência central em 0,1069 está a 5,4% acima do preço atual, enquanto o nível R1 em 0,1096 representa uma referência distante, situada a 8,1% do preço atual. No lado inferior, o suporte S1 em 0,1051 está a 3,6% do preço atual, sendo considerado um nível-chave próximo, enquanto o suporte S2 em 0,1024, a apenas 1,0% do preço atual, forma uma base de apoio importante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Echelon

Previsão de preço de Echelon (ECHELON) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ECHELON em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Echelon (ECHELON) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Echelon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Echelon pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ECHELON para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Echelon.

Como comprar e investir em Echelon em Brasil

Pronto para começar com Echelon? Comprar ECHELON é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Echelon. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Echelon (ECHELON).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Echelon será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Echelon(ECHELON)

O que você pode fazer com Echelon

Possuir Echelon permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Echelon (ECHELON) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Echelon (ECHELON)

Echelon is a decentralized, non-custodial protocol built on Aptos that provides lending and borrowing infrastructure for the Move ecosystem. Users can supply crypto assets to earn dynamic interest rates or borrow against collateral through isolated, risk-managed markets.

Recurso Echelon

Para uma compreensão mais aprofundada de Echelon, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Echelon
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Echelon

Última atualização da página: 2026-08-13 04:18:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Echelon (ECHELON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Echelon

ECHELONUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ECHELON com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ECHELONUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Echelon (ECHELON) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Echelon.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ECHELON/USDT
R$0.3293574
R$0.3293574R$0.3293574
+0.55%
1.19M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

Tether Gold

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Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.187878
R$0.187878R$0.187878

+81.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1016721
R$0.1016721R$0.1016721

+389.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.27155
R$1.27155R$1.27155

+0.82%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7200179
R$1.7200179R$1.7200179

+1.48%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0496683
R$0.0496683R$0.0496683

-1.13%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.002002821
R$0.002002821R$0.002002821

+54.36%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0234069
R$0.0234069R$0.0234069

+25.27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.83135
R$13.83135R$13.83135

+33.25%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00615015
R$0.00615015R$0.00615015

+18.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27609644
R$1.27609644R$1.27609644

+12.21%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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