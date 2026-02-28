ExchangeDEX+
O preço ao vivo de PowerAI hoje é 0.4575 USD. A capitalização de mercado de POWERAI é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de POWERAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre POWERAI

Informações sobre preços de POWERAI

O que é POWERAI

Whitepaper de POWERAI

Site oficial do POWERAI

Tokenomics de POWERAI

Previsão de preço de POWERAI

Histórico de preço de POWERAI

Guia de compra de POWERAI

Conversor de POWERAI para moeda Fiat

Spot POWERAI

Cotação PowerAI (POWERAI)

Preço em tempo real de 1 POWERAI para USD

-30.32%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PowerAI (POWERAI)
Última atualização da página: 2026-02-28 20:47:39 (UTC+8)

Preço de PowerAI hoje

O preço ao vivo de PowerAI (POWERAI) hoje é $ 0.4575, com uma variação de 30.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POWERAI para USD é de $ 0.4575 por POWERAI.

PowerAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- POWERAI. Nas últimas 24 horas, POWERAI foi negociado entre $ 0.3521 (mínimo) e $ 0.6964 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, POWERAI movimentou-se +3.95% na última hora e -43.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.29M.

Informações de mercado de PowerAI (POWERAI)

$ 5.29M
$ 457.50B
1,000,000,000,000
BSC

A capitalização de mercado atual de PowerAI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.29M. A oferta em circulação de POWERAI é --, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 457.50B.

Histórico de preço de PowerAI USD

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+3.95%

-30.32%

-43.68%

-43.68%

Histórico de preços de PowerAI (POWERAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de PowerAI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.199856-30.32%
30 dias$ +0.2075+83.00%
60 dias$ +0.2075+83.00%
90 dias$ +0.2075+83.00%
Variação de preço de PowerAI hoje

Hoje, POWERAI registrou uma variação de $ -0.199856 (-30.32%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PowerAI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.2075 (+83.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PowerAI

Expandindo a visualização para 60 dias, POWERAI teve uma variação de $ +0.2075 (+83.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PowerAI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.2075 (+83.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PowerAI (POWERAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do PowerAI.

Previsão de preço para PowerAI

Previsão de preço de PowerAI (POWERAI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de POWERAI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de PowerAI (POWERAI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de PowerAI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço PowerAI pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de POWERAI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de PowerAI.

Como comprar e investir em PowerAI em Brasil

Pronto para começar com PowerAI? Comprar POWERAI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar PowerAI. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de PowerAI (POWERAI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e PowerAI será creditado instantaneamente em sua carteira.
O que você pode fazer com PowerAI

Possuir PowerAI permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

O que é PowerAI (POWERAI)

Power AI: Democratizing AI computing with global idle GPUs. Affordable, sustainable, and decentralized solutions.

Recurso PowerAI

Para uma compreensão mais aprofundada de PowerAI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PowerAI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PowerAI

Atualizações importantes da indústria sobre o PowerAI (POWERAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

PowerAI Notícias principais

Ação GLD Explicada: Como Funciona o Maior ETF de Ouro

Ação GLD Explicada: Como Funciona o Maior ETF de Ouro

February 27, 2026
RTX vs. Boeing e Lockheed Martin: Uma comparação de ações do setor aeroespacial

RTX vs. Boeing e Lockheed Martin: Uma comparação de ações do setor aeroespacial

February 26, 2026
Ação APLD: Mudança Estratégica de Cripto para Centros de Dados de IA

Ação APLD: Mudança Estratégica de Cripto para Centros de Dados de IA

February 25, 2026
Explore mais sobre PowerAI

