Preço de PowerAI hoje

O preço ao vivo de PowerAI (POWERAI) hoje é $ 0.4575, com uma variação de 30.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POWERAI para USD é de $ 0.4575 por POWERAI.

PowerAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- POWERAI. Nas últimas 24 horas, POWERAI foi negociado entre $ 0.3521 (mínimo) e $ 0.6964 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, POWERAI movimentou-se +3.95% na última hora e -43.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.29M.

Informações de mercado de PowerAI (POWERAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 457.50B$ 457.50B $ 457.50B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PowerAI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.29M. A oferta em circulação de POWERAI é --, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 457.50B.