Preço de Spring Dev Bank hoje

O preço ao vivo de Spring Dev Bank (SDB) hoje é R$ 0.001226, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SDB para BRL é de R$ 0.001226 por SDB.

Spring Dev Bank ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SDB. Nas últimas 24 horas, SDB foi negociado entre R$ 0.001217 (mínimo) e R$ 0.001247 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SDB movimentou-se +0.08% na última hora e -1.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.27K.

Informações de mercado de Spring Dev Bank (SDB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 4.27KR$ 4.27K R$ 4.27K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 122.60MR$ 122.60M R$ 122.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Spring Dev Bank é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.27K. A oferta em circulação de SDB é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 122.60M.