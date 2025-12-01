Preço de PHT Stablecoin hoje

O preço ao vivo de PHT Stablecoin (PHT) hoje é $ 0.01698, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHT para USD é de $ 0.01698 por PHT.

PHT Stablecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PHT. Nas últimas 24 horas, PHT foi negociado entre $ 0.01693 (mínimo) e $ 0.01715 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PHT movimentou-se 0.00% na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.47K.

Informações de mercado de PHT Stablecoin (PHT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de PHT Stablecoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.47K. A oferta em circulação de PHT é --, com um fornecimento total de 287850000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.89M.