Preço de PoP Planet hoje

O preço ao vivo de PoP Planet (P) hoje é $ 0.02241, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de P para USD é de $ 0.02241 por P.

PoP Planet ocupa atualmente a posição #1579 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.14M, com um fornecimento em circulação de 140.00M P. Nas últimas 24 horas, P foi negociado entre $ 0.02097 (mínimo) e $ 0.02409 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15013296267605908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.017271264274475513.

No desempenho de curto prazo, P movimentou-se -0.18% na última hora e +24.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 997.32K.

Informações de mercado de PoP Planet (P)

Classificação No.1579 Capitalização de mercado $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volume (24h) $ 997.32K$ 997.32K $ 997.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.41M$ 22.41M $ 22.41M Fornecimento Circulante 140.00M 140.00M 140.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 14.00% Blockchain pública BSC

