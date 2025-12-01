Preço de Datasoul hoje

O preço ao vivo de Datasoul (DATASOUL) hoje é $ 0.0000000030484, com uma variação de 5.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DATASOUL para USD é de $ 0.0000000030484 por DATASOUL.

Datasoul ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DATASOUL. Nas últimas 24 horas, DATASOUL foi negociado entre $ 0.0000000029303 (mínimo) e $ 0.0000000042287 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DATASOUL movimentou-se +2.06% na última hora e +69.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.68M.

Informações de mercado de Datasoul (DATASOUL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 609.68$ 609.68 $ 609.68 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Datasoul é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.68M. A oferta em circulação de DATASOUL é --, com um fornecimento total de 200000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 609.68.