Preço de OpenxAI Network hoje

O preço ao vivo de OpenxAI Network (OPENX) hoje é $ 0.1492, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPENX para USD é de $ 0.1492 por OPENX.

OpenxAI Network ocupa atualmente a posição #1904 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.49M, com um fornecimento em circulação de 10.00M OPENX. Nas últimas 24 horas, OPENX foi negociado entre $ 0.1385 (mínimo) e $ 0.1544 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.0299262343053925, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0939673303769838.

No desempenho de curto prazo, OPENX movimentou-se -0.34% na última hora e +14.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 29.98K.

Informações de mercado de OpenxAI Network (OPENX)

Classificação No.1904 Capitalização de mercado $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volume (24h) $ 29.98K$ 29.98K $ 29.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 10.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de OpenxAI Network é $ 1.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 29.98K. A oferta em circulação de OPENX é 10.00M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.92M.