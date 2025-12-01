Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Obtenha previsões de preço de OpenxAI Network para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto OPENX pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de OpenxAI Network % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.1284 $0.1284 $0.1284 -13.99% USD Atual Previsão Previsão de preço OpenxAI Network para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, OpenxAI Network pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.1284 em 2025. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, OpenxAI Network pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.13482 em 2026. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de OPENX em 2027 é $ 0.141561 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de OPENX em 2028 é $ 0.148639 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OPENX em 2029 é $ 0.156071, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de OPENX em 2030 é $ 0.163874, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de OpenxAI Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.266934. Previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de OpenxAI Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.434807. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.1284 0.00%

Estatísticas atuais de preços de OpenxAI Network Preço atual $ 0.1284$ 0.1284 $ 0.1284 Variação de preço (24h) -13.99% Capitalização de mercado $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Volume (24h) $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K Volume (24h) -- O preço mais recente de OPENX é $ 0.1284. Ele apresenta uma variação de 24 horas de -13.99%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.16K. Além disso, OPENX tem uma oferta em circulação de 10.00M e uma capitalização de mercado total de $ 1.28M. Ver o preço ao vivo de OPENX

Preço histórico de OpenxAI Network De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do OpenxAI Network, o preço atual do OpenxAI Network é de 0.1284 USD. O fornecimento circulante do OpenxAI Network (OPENX) é de 0.00 OPENX , resultando em uma capitalização de mercado de $1.28M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -0.11% $ -0.017400 $ 0.1544 $ 0.124

7 dias -0.03% $ -0.005200 $ 0.2321 $ 0.1097

30 dias -0.65% $ -0.244900 $ 0.5391 $ 0.1034 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, OpenxAI Network apresentou uma movimentação de preço de $-0.017400 , refletindo uma variação de -0.11% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o OpenxAI Network foi negociado com um valor máximo de $0.2321 e um mínimo de $0.1097 . Houve uma variação de preço de -0.03% . Essa tendência recente destaca o potencial do OPENX para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o OpenxAI Network registrou uma variação de -0.65% , refletindo aproximadamente $-0.244900 em seu valor. Isso indica que o OPENX pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de OpenxAI Network para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de OPENX

Como funciona o módulo de previsão de preço do OpenxAI Network (OPENX)? O módulo de previsão de preço do OpenxAI Network é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do OPENX com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o OpenxAI Network ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do OPENX, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do OpenxAI Network. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do OPENX, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do OPENX para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do OpenxAI Network.

Por que a previsão de preço OPENX é importante?

As previsões de preços de OPENX são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em OPENX agora? De acordo com suas previsões, OPENX atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de OPENX para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de OpenxAI Network (OPENX), o preço previsto de OPENX alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 OPENX em 2026? O preço de 1 OpenxAI Network (OPENX) hoje é $0.1284 . De acordo com o módulo de previsão acima, OPENX terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de OPENX em 2027? OpenxAI Network (OPENX) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 OPENX até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de OPENX em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, OpenxAI Network (OPENX) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de OPENX em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, OpenxAI Network (OPENX) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 OPENX em 2030? O preço de 1 OpenxAI Network (OPENX) hoje é $0.1284 . De acordo com o módulo de previsão acima, OPENX terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do OPENX para 2040? OpenxAI Network (OPENX) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 OPENX até 2040.