O que é o GCoin?

O GCoin é uma criptomoeda projetada para alimentar um ecossistema que democratiza o investimento imobiliário. Ele oferece educação acessível e ferramentas inovadoras para reduzir a distância entre o mercado imobiliário tradicional e as finanças descentralizadas.

O que torna o GCoin único?

O GCoin é único porque serve como combustível para uma plataforma de aprendizado com recompensa e um hub de tokenização, tornando o investimento imobiliário acessível a todos, não apenas aos ricos.

Qual é o preço atual de GCoin?

O preço em tempo real de GCoin (GC) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como GCoin está posicionado no mercado?

GCoin ocupa atualmente a posição de número #6580 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$321917.19300645894000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de GC?

A oferta circulante de GC é de 100000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de GCoin?

Nas últimas 24 horas, GCoin teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante GCoin está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

GCoin atingiu um máximo histórico de R$0.32427266021561664000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de GC hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de GCoin?

A movimentação atual do preço de 0.48% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.