Análise técnica de NYM (NYM) hoje A página de Análise de NYM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NYM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NYM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NYM (NYM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01888 -- +2.44% +10.99% -31.45%

Fluxo de capital de NYM Entrada líquida Preço de NYMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$1.67 M 0.02 2026-08-12 -$0.59 M 0.02 2026-08-11 -$11.36 M 0.02 2026-08-10 $1.94 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie NYM (NYM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NYM. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NYM / USDT $0.01886 $0.01886 $0.01886 +2.83% 3.25M (USDT) Negociar