Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NYM, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NYM, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NYM

Informações sobre preços de NYM

O que é NYM

Whitepaper de NYM

Site oficial do NYM

Tokenomics de NYM

Previsão de preço de NYM

Histórico de preço de NYM

Guia de compra de NYM

Conversor de NYM para moeda Fiat

Spot NYM

Futuros USDT-M de NYM

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de NYM (NYM) hoje

Análise técnica de NYM (NYM) hoje

A página de Análise de NYM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NYM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NYM abaixo.

Variação de preço de NYM (NYM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01888--+2.44%+10.99%-31.45%
Saiba mais sobre o preço de NYM

Fluxo de capital de NYM

Entrada líquidaPreço de NYMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$1.67 M0.02
2026-08-12-$0.59 M0.02
2026-08-11-$11.36 M0.02
2026-08-10$1.94 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre NYM

Negocie NYM (NYM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NYM.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NYM/USDT
$0.01886
$0.01886$0.01886
+2.83%
3.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NYM para USD

Montante

NYM
NYM
USD
USD

1 NYM = 0.01888 USD