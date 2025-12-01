Preço de Nomina hoje

O preço ao vivo de Nomina (NOM) hoje é $ 0.01102, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOM para USD é de $ 0.01102 por NOM.

Nomina ocupa atualmente a posição #593 em capitalização de mercado, totalizando $ 31.96M, com um fornecimento em circulação de 2.90B NOM. Nas últimas 24 horas, NOM foi negociado entre $ 0.01091 (mínimo) e $ 0.01132 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.061215281682652715, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.006899363039322475.

No desempenho de curto prazo, NOM movimentou-se +0.18% na última hora e -8.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 107.18K.

Informações de mercado de Nomina (NOM)

Classificação No.593 Capitalização de mercado $ 31.96M$ 31.96M $ 31.96M Volume (24h) $ 107.18K$ 107.18K $ 107.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.65M$ 82.65M $ 82.65M Fornecimento Circulante 2.90B 2.90B 2.90B Fornecimento máximo 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Fornecimento total 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Taxa circulante 38.66% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Nomina é $ 31.96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 107.18K. A oferta em circulação de NOM é 2.90B, com um fornecimento total de 7500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.65M.