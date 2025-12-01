Tokenomics de NetX (NETX)

Descubra informações essenciais sobre NetX (NETX), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:50:36 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de NetX (NETX)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de NetX (NETX), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 12.58M
$ 12.58M
Fornecimento total:
$ 20.00M
$ 20.00M
Fornecimento circulante:
$ 17.02M
$ 17.02M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 14.79M
$ 14.79M
Máximo histórico:
$ 1.99
$ 1.99
Mínimo histórico:
$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642
Preço atual:
$ 0.7394
$ 0.7394

Informação sobre NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Site oficial:
https://www.netx.world/
Whitepaper:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Tokenomics de NetX (NETX): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de NetX (NETX) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens NETX que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens NETX podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do NETX, explore o preço em tempo real do token NETX!

Como comprar NETX

Interessado em adicionar NetX (NETX) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar NETX, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de NetX (NETX)

Analisar o histórico de preços de NETX ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de NETX

Quer saber para onde o NETX pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do NETX combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

