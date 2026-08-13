Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NAVI Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NAVI Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NAVX

Informações sobre preços de NAVX

O que é NAVX

Whitepaper de NAVX

Site oficial do NAVX

Tokenomics de NAVX

Previsão de preço de NAVX

Histórico de preço de NAVX

Guia de compra de NAVX

Conversor de NAVX para moeda Fiat

Spot NAVX

Futuros USDT-M de NAVX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de NAVI Protocol (NAVX) hoje

Análise técnica de NAVI Protocol (NAVX) hoje

A página de Análise de NAVI Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NAVX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NAVI Protocol abaixo.

Variação de preço de NAVI Protocol (NAVX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007687---1.28%+9.93%-41.47%
Saiba mais sobre o preço de NAVI Protocol

Fluxo de capital de NAVI Protocol

Entrada líquidaPreço de NAVXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre NAVI Protocol

Negocie NAVI Protocol (NAVX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NAVI Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NAVX/USDT
$0.007686
$0.007686$0.007686
-0.18%
7.16M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NAVX para USD

Montante

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0.007687 USD