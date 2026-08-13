Análise técnica de NAVI Protocol (NAVX) hoje A página de Análise de NAVI Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NAVX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NAVI Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NAVI Protocol (NAVX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007687 -- -1.28% +9.93% -41.47%

Fluxo de capital de NAVI Protocol Entrada líquida Preço de NAVXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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