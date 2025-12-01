Preço de Metti Token hoje

O preço ao vivo de Metti Token (MTT) hoje é $ 47.05, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTT para USD é de $ 47.05 por MTT.

Metti Token ocupa atualmente a posição #3705 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 MTT. Nas últimas 24 horas, MTT foi negociado entre $ 46 (mínimo) e $ 47.44 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 159.13148291639322, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.009680156954041.

No desempenho de curto prazo, MTT movimentou-se -0.15% na última hora e +4.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.96K.

Informações de mercado de Metti Token (MTT)

Classificação No.3705 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.25M$ 235.25M $ 235.25M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Fornecimento total 4,998,730 4,998,730 4,998,730 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

