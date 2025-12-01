Preço de Mindfak hoje

O preço ao vivo de Mindfak (MINDFAK) hoje é $ 0.0008946, com uma variação de 3.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINDFAK para USD é de $ 0.0008946 por MINDFAK.

Mindfak ocupa atualmente a posição #2374 em capitalização de mercado, totalizando $ 617.27K, com um fornecimento em circulação de 690.00M MINDFAK. Nas últimas 24 horas, MINDFAK foi negociado entre $ 0.0007607 (mínimo) e $ 0.0009039 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.017928448987980853, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000043784948955273.

No desempenho de curto prazo, MINDFAK movimentou-se +3.63% na última hora e +19.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 248.29K.

Informações de mercado de Mindfak (MINDFAK)

Classificação No.2374 Capitalização de mercado $ 617.27K$ 617.27K $ 617.27K Volume (24h) $ 248.29K$ 248.29K $ 248.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 617.27K$ 617.27K $ 617.27K Fornecimento Circulante 690.00M 690.00M 690.00M Fornecimento máximo 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Fornecimento total 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Mindfak é $ 617.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 248.29K. A oferta em circulação de MINDFAK é 690.00M, com um fornecimento total de 690000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 617.27K.