Análise técnica de cat in a dogs world (MEW) hoje A página de Análise de cat in a dogs world fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de cat in a dogs world abaixo. Cadastrar

Variação de preço de cat in a dogs world (MEW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003227 -- -3.42% -9.31% -48.41%

Indicadores técnicos de Cat in a dogs world

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cat in a dogs world em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0003221 0.000322 R2 0.000322 0.000322 R1 0.000322 0.000322 PP 0.0003219 0.0003219 S1 0.0003219 0.0003219 S2 0.0003218 0.0003219 S3 0.0003218 0.0003218

Sinais de mercado Cat in a dogs world Volume líquido atual de ordens em aberto -0.03M $4.19 M $4.22 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.14 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cat in a dogs world Entrada líquida Preço de MEWUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie cat in a dogs world (MEW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o cat in a dogs world. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MEW / USDT $0.0003227 $0.0003227 $0.0003227 -1.43% 166.38M (USDT) Negociar