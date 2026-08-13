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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cat in a dogs world, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cat in a dogs world, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de cat in a dogs world (MEW) hoje

Análise técnica de cat in a dogs world (MEW) hoje

A página de Análise de cat in a dogs world fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de cat in a dogs world abaixo.

Variação de preço de cat in a dogs world (MEW)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003227---3.42%-9.31%-48.41%
Saiba mais sobre o preço de cat in a dogs world

Indicadores técnicos de Cat in a dogs world

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cat in a dogs world em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0003221
0.000322
R2
0.000322
0.000322
R1
0.000322
0.000322
PP
0.0003219
0.0003219
S1
0.0003219
0.0003219
S2
0.0003218
0.0003219
S3
0.0003218
0.0003218

Sinais de mercado Cat in a dogs world

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.03M
$4.19 M
$4.22 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cat in a dogs world

Entrada líquidaPreço de MEWUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MEW/USDT
$0.0003227
$0.0003227$0.0003227
-1.43%
166.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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