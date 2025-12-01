Preço de MBOOM hoje

O preço ao vivo de MBOOM (MBOOM) hoje é $ 0.0030781, com uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MBOOM para USD é de $ 0.0030781 por MBOOM.

MBOOM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MBOOM. Nas últimas 24 horas, MBOOM foi negociado entre $ 0.0030689 (mínimo) e $ 0.0031939 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MBOOM movimentou-se -0.29% na última hora e -10.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.72K.

Informações de mercado de MBOOM (MBOOM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 27.72K$ 27.72K $ 27.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

