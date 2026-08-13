Preço de MapNode hoje

O preço ao vivo de MapNode (MAP) hoje é R$ 0.00312, com uma variação de 0.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAP para BRL é de R$ 0.00312 por MAP.

MapNode ocupa atualmente a posição #3889 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 MAP. Nas últimas 24 horas, MAP foi negociado entre R$ 0.00277 (mínimo) e R$ 0.00335 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.4832277890695268022, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0099771366905712963.

No desempenho de curto prazo, MAP movimentou-se 0.00% na última hora e +47.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.59K.

Informações de mercado de MapNode (MAP)

Classificação No.3889 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 84.59KR$ 84.59K R$ 84.59K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.12MR$ 3.12M R$ 3.12M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de MapNode é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.59K. A oferta em circulação de MAP é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.12M.