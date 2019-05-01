Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Livepeer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Livepeer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre LPT

Informações sobre preços de LPT

O que é LPT

Whitepaper de LPT

Site oficial do LPT

Tokenomics de LPT

Previsão de preço de LPT

Histórico de preço de LPT

Guia de compra de LPT

Conversor de LPT para moeda Fiat

Spot LPT

Futuros USDT-M de LPT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Livepeer (LPT) hoje

Análise técnica de Livepeer (LPT) hoje

A página de Análise de Livepeer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LPT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Livepeer abaixo.

Variação de preço de Livepeer (LPT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.178---8.19%-21.63%-46.82%
Saiba mais sobre o preço de Livepeer

Indicadores técnicos de Livepeer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Livepeer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.1773
1.1766
R2
1.1766
1.1762
R1
1.1763
1.176
PP
1.1756
1.1756
S1
1.1753
1.1752
S2
1.1746
1.175
S3
1.1743
1.1746

Sinais de mercado Livepeer

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.12M
$4.54 M
$4.41 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Livepeer

Entrada líquidaPreço de LPTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M1.21
2026-08-12$0.03 M1.21
2026-08-11-$0.08 M1.22
2026-08-10-$0.03 M1.25
2026-08-09-$0.02 M1.27

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Livepeer

Negocie Livepeer (LPT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Livepeer.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LPT/USDT
$1.178
$1.178$1.178
-2.80%
45.43K (USDT)
LPT/USDC
$1.178
$1.178$1.178
-2.80%
48.23K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de LPT para USD

Montante

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1.178 USD