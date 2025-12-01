Tokenomics de INFINIT (IN)

Descubra informações essenciais sobre INFINIT (IN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01
Tokenomics e análise de preços de INFINIT (IN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de INFINIT (IN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 25.08M
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 268.94M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 93.27M
Máximo histórico:
$ 0.33949
Mínimo histórico:
$ 0.053529767930225576
Preço atual:
$ 0.09327
Informação sobre INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Site oficial:
https://infinit.tech/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

Tokenomics de INFINIT (IN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de INFINIT (IN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens IN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens IN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do IN, explore o preço em tempo real do token IN!

Histórico de preços de INFINIT (IN)

Analisar o histórico de preços de IN ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de IN

Quer saber para onde o IN pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do IN combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

