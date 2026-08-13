Preço de TRIA hoje

O preço ao vivo de TRIA (TRIA) hoje é R$ 0.00829, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIA para BRL é de R$ 0.00829 por TRIA.

TRIA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRIA. Nas últimas 24 horas, TRIA foi negociado entre R$ 0.0081 (mínimo) e R$ 0.00836 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRIA movimentou-se 0.00% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 12.07K.

Informações de mercado de TRIA (TRIA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 12.07KR$ 12.07K R$ 12.07K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 82.90MR$ 82.90M R$ 82.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de TRIA é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 12.07K. A oferta em circulação de TRIA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 82.90M.