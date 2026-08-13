Cotação TRIA (TRIA)
O preço ao vivo de TRIA (TRIA) hoje é R$ 0.00829, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIA para BRL é de R$ 0.00829 por TRIA.
TRIA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRIA. Nas últimas 24 horas, TRIA foi negociado entre R$ 0.0081 (mínimo) e R$ 0.00836 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, TRIA movimentou-se 0.00% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 12.07K.
ETH
A capitalização de mercado atual de TRIA é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 12.07K. A oferta em circulação de TRIA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 82.90M.
0.00%
+0.48%
+1.59%
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Acompanhe as variações de preço de TRIA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0002055
|+0.48%
|30 dias
|R$ -0.00016
|-1.90%
|60 dias
|R$ -0.01317
|-61.37%
|90 dias
|R$ -0.03878
|-82.39%
Hoje, TRIA registrou uma variação de R$ +0.0002055 (+0.48%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00016 (-1.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, TRIA teve uma variação de R$ -0.01317 (-61.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.03878 (-82.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TRIA (TRIA)!
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de TRIA. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de TRIA é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O TRIA_USDT está operando na faixa de 0,00824 no período de 4 horas, posicionado entre o nível S1 e o centro do canal. O preço encontra-se na metade inferior do sistema de pivôs, enquanto os touros tentam recuperar a posição central em 0,008337. A média móvel apresenta um sinal de compra de curto prazo, mantendo a estrutura de oscilação dentro do intervalo. No curto prazo, a dinâmica do mercado mostra sinais de divergência. O MACD registrou um cruzamento de alta, indicando uma leve concentração inicial de força compradora. Já o RSI permanece em zona neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores rápidos e lentos apresentam correlação moderada, e a volatilidade segue dentro da normalidade, sem evidências claras de rupturas significativas com volumes elevados. A resistência imediata acima está localizada em 0,008337, aproximadamente 1,1% acima do preço atual. Caso ocorra uma quebra desse nível, o próximo suporte relevante será o R1, em 0,008471. Por outro lado, o suporte mais próximo abaixo encontra-se em S1, em 0,008219, a menos de 0,3% do preço atual. Se esse patamar for rompido, o próximo suporte distante seria S2, em 0,008085. Atualmente, o preço está situado entre S1 e o centro do canal, com espaço para movimentações tanto para cima quanto para baixo relativamente equilibrado.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de TRIA pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Tria is a self-custodial neobank that unifies spending, trading, and earning across all chains, without bridges, gas, or custodians. Digital money has advanced faster than the infrastructure supporting it. Stablecoins, tokenized assets, and onchain payments are now widely understood, but most people and businesses still can't use them easily. Complex steps like bridging, managing gas, and switching chains create barriers that make crypto feel slow and technical instead of simple and usable. Tria closes this gap by rebuilding how money moves onchain. It works as a self-custodial neobank for everyday users and an interoperable payments infrastructure for developers and institutions - two connected layers that make crypto work seamlessly for both consumers and enterprises.
Para uma compreensão mais aprofundada de TRIA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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