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O preço ao vivo de TRIA hoje é 0.00829 BRL. A capitalização de mercado de TRIA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TRIA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de TRIA hoje é 0.00829 BRL. A capitalização de mercado de TRIA é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TRIA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação TRIA (TRIA)

Preço em tempo real de 1 TRIA para BRL

R$0.0430251
R$0.0430251R$0.0430251
+0.48%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de TRIA (TRIA)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:01:22 (UTC+8)

Preço de TRIA hoje

O preço ao vivo de TRIA (TRIA) hoje é R$ 0.00829, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIA para BRL é de R$ 0.00829 por TRIA.

TRIA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRIA. Nas últimas 24 horas, TRIA foi negociado entre R$ 0.0081 (mínimo) e R$ 0.00836 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRIA movimentou-se 0.00% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 12.07K.

Informações de mercado de TRIA (TRIA)

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R$ 12.07K
R$ 12.07KR$ 12.07K

R$ 82.90M
R$ 82.90MR$ 82.90M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de TRIA é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 12.07K. A oferta em circulação de TRIA é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 82.90M.

Histórico de preço de TRIA BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0081
R$ 0.0081R$ 0.0081
Mínimo 24h
R$ 0.00836
R$ 0.00836R$ 0.00836
Máximo 24h

R$ 0.0081
R$ 0.0081R$ 0.0081

R$ 0.00836
R$ 0.00836R$ 0.00836

--
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0.00%

+0.48%

+1.59%

+1.59%

Histórico de preços de TRIA (TRIA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de TRIA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0002055+0.48%
30 diasR$ -0.00016-1.90%
60 diasR$ -0.01317-61.37%
90 diasR$ -0.03878-82.39%
Variação de preço de TRIA hoje

Hoje, TRIA registrou uma variação de R$ +0.0002055 (+0.48%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TRIA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00016 (-1.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TRIA

Expandindo a visualização para 60 dias, TRIA teve uma variação de R$ -0.01317 (-61.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TRIA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.03878 (-82.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TRIA (TRIA)!

Confira agora a página de histórico de preço do TRIA.

Análise para TRIA

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de TRIA. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de TRIA hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de TRIA é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O TRIA_USDT está operando na faixa de 0,00824 no período de 4 horas, posicionado entre o nível S1 e o centro do canal. O preço encontra-se na metade inferior do sistema de pivôs, enquanto os touros tentam recuperar a posição central em 0,008337. A média móvel apresenta um sinal de compra de curto prazo, mantendo a estrutura de oscilação dentro do intervalo. No curto prazo, a dinâmica do mercado mostra sinais de divergência. O MACD registrou um cruzamento de alta, indicando uma leve concentração inicial de força compradora. Já o RSI permanece em zona neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores rápidos e lentos apresentam correlação moderada, e a volatilidade segue dentro da normalidade, sem evidências claras de rupturas significativas com volumes elevados. A resistência imediata acima está localizada em 0,008337, aproximadamente 1,1% acima do preço atual. Caso ocorra uma quebra desse nível, o próximo suporte relevante será o R1, em 0,008471. Por outro lado, o suporte mais próximo abaixo encontra-se em S1, em 0,008219, a menos de 0,3% do preço atual. Se esse patamar for rompido, o próximo suporte distante seria S2, em 0,008085. Atualmente, o preço está situado entre S1 e o centro do canal, com espaço para movimentações tanto para cima quanto para baixo relativamente equilibrado.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para TRIA

Previsão de preço de TRIA (TRIA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TRIA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de TRIA (TRIA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de TRIA pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço TRIA pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TRIA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de TRIA.

Como comprar e investir em TRIA em Brasil

Pronto para começar com TRIA? Comprar TRIA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar TRIA. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de TRIA (TRIA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e TRIA será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar TRIA(TRIA)

O que você pode fazer com TRIA

Possuir TRIA permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar TRIA (TRIA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é TRIA (TRIA)

Tria is a self-custodial neobank that unifies spending, trading, and earning across all chains, without bridges, gas, or custodians. Digital money has advanced faster than the infrastructure supporting it. Stablecoins, tokenized assets, and onchain payments are now widely understood, but most people and businesses still can't use them easily. Complex steps like bridging, managing gas, and switching chains create barriers that make crypto feel slow and technical instead of simple and usable. Tria closes this gap by rebuilding how money moves onchain. It works as a self-custodial neobank for everyday users and an interoperable payments infrastructure for developers and institutions - two connected layers that make crypto work seamlessly for both consumers and enterprises.

Recurso TRIA

Para uma compreensão mais aprofundada de TRIA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do TRIA
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TRIA

Última atualização da página: 2026-08-13 09:01:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TRIA (TRIA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre TRIA

TRIAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em TRIA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TRIAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie TRIA (TRIA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TRIA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRIA/USDT
R$0.0430251
R$0.0430251R$0.0430251
+0.48%
1.47M (USDT)

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ETH
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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

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R$0.0884376R$0.0884376

-14.80%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1131939
R$0.1131939R$0.1131939

+445.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.33902
R$1.33902R$1.33902

+6.17%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6292448
R$1.6292448R$1.6292448

-3.87%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0487341
R$0.0487341R$0.0487341

-2.99%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001930161
R$0.001930161R$0.001930161

+48.76%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00595812
R$0.00595812R$0.00595812

+14.80%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0221094
R$0.0221094R$0.0221094

+18.33%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33212249
R$1.33212249R$1.33212249

+17.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.8712
R$12.8712R$12.8712

+24.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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