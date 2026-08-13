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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Holo Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Holo Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Holo Token (HOT) hoje

Análise técnica de Holo Token (HOT) hoje

A página de Análise de Holo Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Holo Token abaixo.

Variação de preço de Holo Token (HOT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003284---2.79%-7.13%-24.61%
Saiba mais sobre o preço de Holo Token

Indicadores técnicos de Holo Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Holo Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 4
Neutro 7
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0003287
0.0003286
R2
0.0003286
0.0003286
R1
0.0003286
0.0003286
PP
0.0003285
0.0003285
S1
0.0003285
0.0003285
S2
0.0003284
0.0003285
S3
0.0003284
0.0003284

Sinais de mercado Holo Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.01M
$2.41 M
$2.40 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Holo Token

Entrada líquidaPreço de HOTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HOT/USDT
$0.0003286
$0.0003286$0.0003286
-0.30%
180.00M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de HOT para USD

Montante

HOT
HOT
USD
USD

1 HOT = 0.0003284 USD