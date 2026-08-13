Análise técnica de Holo Token (HOT) hoje A página de Análise de Holo Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Holo Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Holo Token (HOT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003284 -- -2.79% -7.13% -24.61%

Indicadores técnicos de Holo Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Holo Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 7 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 2 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0003287 0.0003286 R2 0.0003286 0.0003286 R1 0.0003286 0.0003286 PP 0.0003285 0.0003285 S1 0.0003285 0.0003285 S2 0.0003284 0.0003285 S3 0.0003284 0.0003284

Sinais de mercado Holo Token Volume líquido atual de ordens em aberto 0.01M $2.41 M $2.40 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Holo Token Entrada líquida Preço de HOTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Holo Token (HOT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Holo Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HOT / USDT $0.0003286 $0.0003286 $0.0003286 -0.30% 180.00M (USDT) Negociar