Preço de Cryvantis hoje

O preço ao vivo de Cryvantis (CRYVANTIS) hoje é $ 0.0000255, com uma variação de 2.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRYVANTIS para USD é de $ 0.0000255 por CRYVANTIS.

Cryvantis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CRYVANTIS. Nas últimas 24 horas, CRYVANTIS foi negociado entre $ 0.00002464 (mínimo) e $ 0.00002858 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CRYVANTIS movimentou-se -0.94% na última hora e +45.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 326.72K.

Informações de mercado de Cryvantis (CRYVANTIS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 326.72K$ 326.72K $ 326.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 255.00K$ 255.00K $ 255.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Cryvantis é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 326.72K. A oferta em circulação de CRYVANTIS é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 255.00K.