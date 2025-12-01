Preço de Fleek hoje

O preço ao vivo de Fleek (FLK) hoje é $ 0.0977, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLK para USD é de $ 0.0977 por FLK.

Fleek ocupa atualmente a posição #1755 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.95M, com um fornecimento em circulação de 20.00M FLK. Nas últimas 24 horas, FLK foi negociado entre $ 0.0965 (mínimo) e $ 0.1072 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.6289933396082115, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.09850174367003005.

No desempenho de curto prazo, FLK movimentou-se +0.51% na última hora e -8.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 86.48K.

Informações de mercado de Fleek (FLK)

Classificação No.1755 Capitalização de mercado $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volume (24h) $ 86.48K$ 86.48K $ 86.48K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.77M$ 9.77M $ 9.77M Fornecimento Circulante 20.00M 20.00M 20.00M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 20.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Fleek é $ 1.95M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 86.48K. A oferta em circulação de FLK é 20.00M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.77M.