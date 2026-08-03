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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Energy Web, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Energy Web, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Energy Web (EWT) hoje

Análise técnica de Energy Web (EWT) hoje

A página de Análise de Energy Web fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Energy Web abaixo.

Variação de preço de Energy Web (EWT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2712---0.77%-14.94%-21.85%
Saiba mais sobre o preço de Energy Web

Indicadores técnicos de Energy Web

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Energy Web em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
106.1
106.08
R2
106.08
106.0685
R1
106.07
106.0614
PP
106.05
106.05
S1
106.0399
106.0385
S2
106.02
106.0314
S3
106.0099
106.02

Sinais de mercado Energy Web

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$3.89 M
$4.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Energy Web

Entrada líquidaPreço de EWTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.27
2026-08-12$0.00 M0.27
2026-08-11$0.00 M0.27
2026-08-10$0.00 M0.28
2026-08-09$0.00 M0.30

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EWT/USDT
$0.2712
$0.2712$0.2712
0.00%
98.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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