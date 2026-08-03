Análise técnica de Energy Web (EWT) hoje A página de Análise de Energy Web fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Energy Web abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Energy Web (EWT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2712 -- -0.77% -14.94% -21.85%

Indicadores técnicos de Energy Web

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Energy Web em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 106.1 106.08 R2 106.08 106.0685 R1 106.07 106.0614 PP 106.05 106.05 S1 106.0399 106.0385 S2 106.02 106.0314 S3 106.0099 106.02

Sinais de mercado Energy Web Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $3.89 M $4.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Energy Web Entrada líquida Preço de EWTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.27 2026-08-12 $0.00 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 $0.00 M 0.28 2026-08-09 $0.00 M 0.30 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Energy Web (EWT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Energy Web. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EWT / USDT $0.2712 $0.2712 $0.2712 0.00% 98.66K (USDT) Negociar