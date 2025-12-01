Preço de ELA hoje

O preço ao vivo de ELA (ELA) hoje é $ 1.294, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELA para USD é de $ 1.294 por ELA.

ELA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ELA. Nas últimas 24 horas, ELA foi negociado entre $ 1.292 (mínimo) e $ 1.307 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ELA movimentou-se 0.00% na última hora e -2.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 847.46.

Informações de mercado de ELA (ELA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 847.46$ 847.46 $ 847.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.52M$ 36.52M $ 36.52M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Blockchain pública ELASTOS

A capitalização de mercado atual de ELA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 847.46. A oferta em circulação de ELA é --, com um fornecimento total de 28220000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.52M.